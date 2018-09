Cascavel Futsal em tempos de decisões

De volta para casa após o revés por 2 a 1 para o Joaçaba, na noite de segunda-feira, em Santa Catarina, pelo fechamento da 17ª rodada da Liga Nacional, o Cascavel já começa a se preparar para os próximos desafios na temporada. Além do calendário regular, a programação ganhará duelos pelos Jogos Abertos do Paraná nos próximos dias.

O próximo compromisso será apenas na quinta-feira da semana que vem, dia 20. O longo tempo de preparação para o jogo faz jus ao adversário: o Magnus, que na semana passada se sagrou bicampeão mundial, na Tailândia. O duelo, às 20h15, no Ginásio da Neva, fechará a fase classificatória da Liga Nacional. O time cascavelense ocupa a 15ª posição na competição, dentre os 16 que avançarão aos playoffs.

Sequência decisiva

Na sequência, a Serpente enfrentará uma maratona pelos Jogos Abertos, que geralmente impõe aos finalistas do futsal uma trajetória desgastante, com cinco jogos em sete dias – foi assim para o atual campeão Umuarama e para o terceiro colocado Cascavel em 2017. A competição este ano será de 21 a 30 de setembro em Londrina.

Em seguida, os comandados do técnico Nei Victor já se voltarão à Série Ouro para nova e decisiva maratona. Em uma semana serão três jogos pelo encerramento da fase classificatória, e consequentemente a definição das quartas de final. A sequência de jogos será contra os três primeiros da classificação, a começar pelo Pato, em casa, no dia 6 de outubro. Depois, visitará o Marreco no dia 10 e o Marechal no dia 13.