Carlos Cunha Filho busca a primeira vitória na Pro Mazda

Carlos Cunha está sempre na briga pelos três primeiros do campeonato (Foto: Divulgação )

Como terceiro colocado no campeonato em seu segundo ano de participação no Pro Mazda Championship, o brasileiro Carlos Cunha Filho entra mais do que confiante na rodada dupla (etapas 12 e 13) da Pro Mazda marcada para este fim de semana, no Mid-Ohio Sports Car Cource, em Lexington, Estados Unidos.

Foi no circuito de 3.634 metros que Cunha Filho, como estreante de 17 anos no ano passado, conseguiu dois pódios e a pole position no ano de estreia na categoria de acesso à Fórmula Indy. “Consegui me adaptar bem à pista de Mid-Ohio e espero um bom fim de semana nas duas etapas deste ano em Lexington. Fizemos um treino na semana passada com revisão total do carro que corri em Toronto e acertamos um novo motor”, conta Carlos Cunha Filho (Juncos Racing), terceiro colocado no campeonato deste ano com 224 pontos contra 256 do holandês Rinus Veekay (Juncos Racing) e 263 pontos do líder canadense Parker Thompson (Exclusive Autosports).