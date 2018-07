Capotamento é registrado em esquina perigosa

Vítima foi atendida com ferimentos leves após capotamento no Centro (Foto: Tatiane Bertolino)

Não é a primeira vez que os moradores de prédios e residências próximas da esquina da Rua Presidente Bernardes com a Rua Rio Grande do Sul presenciam um acidente.

Segundo populares, quase toda semana uma batida é registrada na esquina. A Rua Rio Grande do Sul é preferencial e há placa de pare na Rua Presidente Bernardes. Mesmo assim, a visualização é ruim e a movimentação é intensa em horário de pico. “Gostaríamos que colocassem um semáforo aqui. Já fizemos esse pedido para a Cettrans algumas vezes”, relatou uma das moradoras, que viu o capotamento registrado na tarde de ontem, na esquina.

Um carro seguia pela Presidente Bernardes e o motorista furou a preferencial do ônibus. Com o impacto da batida, o veículo capotou. Quatro pessoas estavam no carro, e uma delas teve ferimentos leves e foi atendida pelos bombeiros. O motorista do carro disse que não é de Cascavel e que não viu a sinalização.

A Cettrans foi acionada para atender a ocorrência e sinalizar o local, que ficou com trânsito conturbado.