Canteiros de Flores estão recebendo novos aparadores

Toledo – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Toledo está investindo na revitalização dos canteiros de flores em todo o perímetro urbano. O Parque Ecológico Diva Paim Barth é o primeiro lugar a ser contemplado com a troca dos aparadores de pneus por de concretos. O objetivo da ação é retirar os materiais velhos, que já não estão mais sendo úteis, para novos que são mais duráveis.

A secretaria tem apoio do Florir Toledo nesse projeto. Eles distribuem as plantas e os substratos, que são repassados para a equipe da secretaria fazer as manutenções. Vale ressaltar que ter essa substituição dos canteiros é uma maneira de dar mais embelezamento à cidade, que especialmente vai receber flores mais coloridas.

O prefeito Lucio de Marchi explica que a troca é essencial, pois garante durabilidade e gera economia para o Município. “Com essa substituição, não terá mais a necessidade manutenção nos aparadores. Além disso, esse canteiro de concreto dará mais segurança para as plantas”, destaca.

Segundo o diretor operacional da Secretaria do Meio Ambiente, Nelson Ferreira, alguns locais dos distritos já receberam revitalização e, em breve, os demais também receberão melhorias. Um dos locais que receberam essa alteração é a Escola de Bom Princípio.

Nelson ainda lembra que antigamente as flores ficavam no nível da grama e não davam visibilidade para elas, ficavam escondidas e desalinhadas.

Com essa ação, em parceria com o Florir, mudas de lantanas, a planta arco-íris, serão colocadas no Parque Luis Claudio Hoffmann. Estima-se que o parque irá recebê-las em 40 dias.