Canoístas cascavelenses disputam o Mundial de Velocidade em Portugal

Cascavel – Pouco mais de dois meses depois de terem evado a bandeira do País ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Sul-Americano em Cochabamba (BOL), os canoístas olímpicos Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr, do CRC (Clube de Regatas Cascavel), competirão agora entre os melhores do planeta no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, que terá a edição 2018 realizada na próxima semana, de quinta (23) a domingo (26), na cidade Montemor-o-Velho, em Portugal.

Vagner, que na Bolívia foi campeão no K4-1000m e vice no K1-1000m, treina em águas portuguesas desde o fim da competição sul-americana. Já Ana Paula embarca hoje para o país europeu.

Até ontem, ela aproveitou a proximidade e o incentivo de familiares e amigos para treinar no Lago Municipal de Cascavel. “Não vou para um Mundial há muito tempo, desde a edição de 2015, em Milão, na Itália. Então, vou tentar superar meus próprios tempos. Sei que estou bem em se tratando de competições na América, e lá em Portugal espero ter a sorte de entrar em uma semifinal na qual consiga me classificar ao menos para uma final B [que classifica do 9º ao 16º lugar]”, diz Ana Paula, que tem como meta pessoal terminar entre os 15 melhores do mundo no K1-500m e medalhar no K1-1000m.