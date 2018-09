Canoagem no Canadá

Sem tempo para descansar depois do Campeonato Brasileiro, encerrado há dez dias, os melhores canoístas de velocidade do País já estão rumo ao Canadá, onde será realizado de amanhã a domingo o Campeonato Pan-Americano de Canoagem, na cidade de Dartmouth.

Atletas olímpicos do CRC (Clube de Regatas Cascavel), Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr embarcaram ontem para a competição depois de terem se destacado no Nacional. Ele chega como o melhor do País no K1-1000m, enquanto ela chega como soberana nas distâncias de 200m, 500m e 1000m do K1. Vagner também venceu o K2-1000m e Ana Paula o K2-200m, K2-500m e o K2-1000m no Brasileiro. Vale lembrar que as provas de 1000m (K1 e K2) no masculino e o K1-200m, o K1-500m e o K2-500m do feminino são provas olímpicas.

No Pan do ano passado, em Ibarra, no Equador, Vagner foi medalha de prata no K1-500m, enquanto Ana Paula não participou das disputas, apesar de ter sido convocada. Este ano, as disputas no Canadá fecham o calendário da canoagem para os principais atletas do Brasil na modalidade velocidade. Nos últimos dias, além do Brasileiro, Ana Paula e Vagner disputaram também o Mundial, realizado há 15 dias em Portugal.