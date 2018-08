Candidatos ao Senado e patrimônios milionários

Curitiba - Metade dos 14 candidatos ao Senado pelo Paraná tem patrimônio milionário. Mas ninguém chega perto do professor Oriovisto Guimarães: R$ 239,7 milhões. Fundador do Grupo Positivo, ele é candidato pelo Podemos e nunca havia disputado um cargo público. Ou seja, não tem como fazer comparações sobre sua evolução patrimonial em relação a eleições anteriores.

Bem mais atrás mas também expressivo vem uma mulher. O segundo maior patrimônio declarado é o da candidata do PT, a ex-vice-prefeita de Curitiba Miriam Gonçalves, com R$ 6.046.706,20. O valor é 81,2% maior que os R$ 3.336.896,30 declarados por ela nas eleições de 2016. O bem de maior valor declarado é um apartamento de R$ 2.154.690,00.

O ex-deputado federal Nelton Friedrich (PDT) é o terceiro do ranking, com R$ 5,2 milhões. Ele não disputou as últimas eleições, o que impede comparações sobre a evolução patrimonial.

Já o ex-governador Beto Richa (PSDB) “empobreceu” nos últimos quatro anos. Ele declarou possuir bens no valor de R$ 4.839.118,14, o que significa uma perda de 12,7% em relação ao que ele registrou nas eleições de 2014, quando foi reeleito e dizia ter R$ 5.547.332,88 em patrimônio. O item de maior valor declarado pelo tucano foi um crédito decorrente de empréstimo de R$ 3.250.000,00.

O deputado federal Alex Canziani (PTB) registrou uma evolução patrimonial de 18,2% em relação há quatro anos, passando de R$ 2.031.571,21 em 2014 para R$ 2.401.824,81 nas eleições deste ano, sendo R$ 550.000,00 relativos a um imóvel residencial e R$ 400 mil em um fundo de previdência complementar.

O senador Roberto Requião (MDB) teve mais sorte que o petebista, registrando um aumento de 72,1% no seu patrimônio desde a eleição de 2014, quando foi candidato ao governo do Estado. Requião passou de R$ 1.190.564,33 há quatro anos para R$ 2.049.632,70 declarados este ano, sendo R$ 740.839,68 em aplicações financeiras e R$ 770 mil em créditos decorrentes de empréstimos.

A prestação de contas com o detalhamento está disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Confira o valor total declarado pelos candidatos ao Senado:

Oriovisto (Pode) R$ 239.709.825,12

Miriam Gonçalves (PT) R$ 6.046.706,20

Nelton Friedrich (PDT) R$ 5.270.443,91

Richa (PSDB) R$ 4.839.118,14

Canziani (PTB) R$ 2.401.824,81

Requião (MDB) R$ 2.049.632,70

Arns (Rede) R$ 1.032.616,41

Reis (PRTB) R$ 700.062,00

Adão (DC) R$ 549.001,84

Parmigiani (Psol) R$ 232.537,71

Mezarobba (PCO) R$ 170.000,00

Barroso Ferreira (Patriotas) R$ 40.000,00

Boni (PRTB) R$ 30.000,00

Tomazini (Psol) nada declarado