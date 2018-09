Canal de denúncia do Mapa

Portaria que aprova canais para denúncias a serem realizadas por empresas de eventuais atos de corrupção praticados por agentes públicos, foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria está em vigor desde a data de sua publicação.

Cláudio Torquato, chefe da Assessoria de Controle Interno e responsável pelas ações de Integridade do Ministério da Agricultura, destaca que “a identidade do cidadão é sempre mantida em absoluto sigilo.” Torquato disse ainda que “esta é uma determinação prevista no Código de Conduta do Mapa, em vigor desde março de 2018”.

George Nogueira Cardoso, chefe da Ouvidoria do Ministério da Agricultura, explicou que é “inédita a possibilidade de utilização de e-mail como um canal exclusivo para denúncias de empresas que se relacionam de alguma forma com agentes públicos do Mapa.” Segundo o chefe da Ouvidoria, “outra importante inovação é o uso de Whatsapp com essa finalidade.”