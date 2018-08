Campeões da categoria sub-18 serão conhecidos no domingo

Cascavel – Após três etapas classificatórias realizadas desde o mês de abril, passando pelas cidades de Cascavel, Toledo e Londrina, o Campeonato Paranaense de Handebol Juvenil (Sub-18) definirá os campeões da temporada neste domingo, em Maringá.

Pela Série Ouro, a disputa pelo título no naipe feminino começará no sábado, com a semifinal entre Maringá e São Miguel do Iguaçu, às 15h45, no Ginásio Chico Neto. Um pouco depois, às 18h, será a vez de Sarandi e Cascavel duelarem pela vaga na final. No naipe masculino, as semifinais serão Maringá x Jussara, às 16h50, e Londrina x Alto Paraná, às 19h10.

Para a equipe cascavelense, comandada por Marcos Galhardo, está será a quinta tentativa de chegar a uma final em cinco competições disputadas na temporada. Nas quatro anteriores, conquistou dois títulos (Jogos Escolares e Copa Oeste) e dois troféus de vice-campeão (Copa Paraná e Paranaense Sub-16).

Nesta semifinal, o Santa Maria/Cascavel reencontrará sua única algoz em todo o Paranaense Sub-18. Na última etapa classificatória, há um mês, em Londrina, o time de Sarandi venceu o confronto por 19 a 15. Com isso, terminou a primeira fase na vice-liderança com 12 pontos, um a mais que o time do oeste do Estado. Maringá terminou com 13 pontos e invicta na liderança.

No geral, a campanha cascavelense conta com cinco vitórias, um empate e uma derrota em sete jogos, com 160 gols marcados e 82 sofridos, enquanto a de Sarandi conta com seis vitórias e uma derrota, com 200 gols pró e 145 contra.

Série Prata

Também serão conhecidas neste fim de semana em Maringá as equipes que ascenderão á elite do Paranaense Sub-18. A semifinal opõe Campo Mourão x Toledo, às 14h30, e Arapongas x Iporã, às 20h30, no sábado, no Ginásio Chico Neto. Os vencedores disputarão a final no domingo numa prévia de um duelo que se repetirá no ano que vem na Série Ouro.