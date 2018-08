Campeão brasileiro estará em Pato Branco

Depois de se sagrar campeão brasileiro de kart, o piloto João Luís Pocay (TNL Tecnal/Elohim Kart/Catroque/Mittag Motores) terá novo compromisso no próximo fim de semana. E o objetivo principal será sua preparação para tentar a conquista de mais um título para sua carreira, iniciada há pouco mais de um ano.

Em julho, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), Pocay foi o principal destaque da categoria Novatos durante a disputa da 53ª edição do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias, especialmente na Final, a última e decisiva corrida, o piloto de Ourinhos (SP) garantiu seu primeiro título nacional. E no dia seguinte à conquista ele venceu também uma prova válida pelo campeonato de sua cidade.

Animado pelo título de campeão brasileiro, João Luís Pocay disputará neste fim de semana a terceira etapa do Campeonato Pato-Branquense. Junto de sua equipe, a Elohim Kart, comandada pelo chefe de equipe Vinícius Marcelino, Pocay terá como principais objetivos conhecer o traçado do Kartódromo Ayrton Senna e encaminhar a preparação de seu equipamento.

Duas semanas depois, na mesma pista, será disputado o mais importante evento do kartismo do Paraná, o Campeonato Paranaense. “O Paranaense é um campeonato muito importante e pretendemos estar entre aqueles que poderão conquistá-lo”, garante o chefe de equipe Vinícius Marcelino. “E para isso é fundamental disputarmos a prova deste fim de semana, considerada também como o Open do Paranaense, uma oportunidade única para que possamos nos preparar para o desafio de buscar mais um título”, emenda o preparador.