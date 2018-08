Campanha para recolha de medicamentos

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, lança nesta quarta-feira (15) uma campanha para incentivar a destinação correta de medicamentos vencidos ou que sobraram.

O lançamento contará com a presença do secretário da Saúde, Antônio Carlos Nardi.

A campanha terá duração de 60 dias, durante os quais serão disponibilizados 250 pontos de coleta de medicamentos vencidos ou fora de uso, sendo 209 em farmácias privadas e 41 em farmácias públicas, distribuídos em 92 municípios do Paraná.

Em cada um dos pontos, haverá caixas identificadas para receber medicamentos destinados para descarte. A iniciativa foi possível graças a um acordo firmado entre o Estado, Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo) e Sindifarma (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná).

O evento será às 10h30, no Local: Auditório Anne Marie, na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, em Curitiba.