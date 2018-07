Campanha de Dia dos Pais agrega valor às empresas

Marechal Cândido Rondon - Tem início na quinta-feira dia 26 a campanha Amor Sempre Presente de Dia dos Pais, promovida pela Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon). O Dia dos Pais é comemorado todo segundo domingo de agosto e, neste ano, será dia 12.

Assim como na campanha anterior, por conta do cinquentenário da entidade, serão contemplados 50 ganhadores com 35 vales-compras de R$ 300, dez de R$ 500, dois de R$ 750 e três de R$ 1.000.

Com cerca de 170 empresas que já aderiram à promoção, os consumidores aumentam as chances de serem sorteados e as empresas ganham por oferecer um atrativo a mais na hora da compra.

“Essa é uma data que vem crescendo em volume de vendas nos últimos anos e com uma importância cada vez maior. Acreditamos que até pelas campanhas promocionais neste momento muito atrativa, com 50 chances, ou seja, 29 a mais que em outras oportunidades, aquecem as vendas. Ao mesmo tempo queremos motivar os filhos a presentearam os pais nessa data”, diz a vice-presidente do Comércio da Acimacar, Geovana Krause.

Ela reforça a necessidade de os empresários continuarem apostando nas campanhas e lembra aos consumidores que a compra no comércio local fortalece as empresas e colabora para o desenvolvimento da cidade.

“Nas últimas campanhas foram vários premiados de cidades vizinhas, o que demonstra o interesse do consumidor em procurar o comércio rondonense. Da mesma forma, se a comunidade investe em nosso comércio, a cidade se fortifica, a renda circula e tudo isso se reverte em benefício a todos. Um comércio fortificado é uma cidade que cresce e que tem qualidade de vida”, reforça.

A campanha

Para participar, os consumidores devem comprar nas lojas identificadas pela campanha e depositar os cupons na urna.

A Campanha de Dia dos Pais segue até 14 de agosto, quando será realizado o sorteio, na sede da Acimacar, às 18h30.

Conforme o regulamento, os vales-compras podem ser gastos em produtos/serviços de livre escolha do contemplado, comercializados nas empresas aderentes à promoção.

Realização

A campanha Amor Sempre Presente - Dia dos Pais é uma realização da Acimacar, com patrocínio do Sicoob Marechal e Sempre Vida. A promoção possui autorização da Caixa Econômica Federal.