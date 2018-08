Campanha alerta sobre descarte correto de medicamentos vencidos

Cascavel - A Secretaria de Estado da Saúde lançou nessa quarta-feira (15) uma campanha para incentivar a destinação correta de medicamentos em desuso. A ideia é conscientizar a população de que medicamentos não são como o lixo comum e devem ser descartados de forma específica. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A campanha terá duração de 60 dias durante os quais serão disponibilizados 250 pontos de coleta de medicamentos vencidos ou fora de uso. São 209 em farmácias privadas e 41 em farmácias públicas, distribuídos em 92 municípios do Paraná. Em cada um dos pontos haverá caixas identificadas com a logo da campanha.

A iniciativa foi possível graças a um acordo firmado entre o Estado, o Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo) e Sindifarma (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado do Paraná).

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, a campanha faz parte do Programa de Logística Reversa de Medicamentos, que prevê uma série de ações envolvendo governo, comerciantes e indústria para a coleta e destinação correta de resíduos de medicamentos.

“Essa campanha é um marco histórico que mostra que o grave problema do descarte de medicamentos está sendo tratado no Paraná com a responsabilidade que o tema merece. Abrimos 250 pontos de coleta nessa campanha, mas queremos em breve disponibilizar ao menos um ponto em cada um dos municípios paranaenses”, destaca o secretário.

DESTINAÇÃO

Por conterem em sua formulação substâncias químicas, biológicas ou hormonais, remédios possuem grande poder contaminante. Quando o material acaba em um aterro sanitário, se associa ao chorume do lixo comum e pode chegar ao terreno subterrâneo, contaminando o lençol freático.

Se o medicamento vai para o esgoto, pode chegar diretamente ao meio ambiente, poluindo rios, lagos e solo ou, então, acabar em uma estação de tratamento, que nem sempre consegue eliminar totalmente a substância da água. A queima a céu aberto é outra forma de descarte inadequado com graves consequências ambientais.