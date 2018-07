Camionete com cigarros

Camionete Ranger tinha registro de roubo em São José dos Pinhais (Foto: Polícia Militar)

Uma camionete carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida na tarde de ontem, pela Polícia Militar de Cascavel. O motorista foi abordado no Bairro Canadá após ser perseguido pela polícia até a rodovia BR-467.

O motorista e o ocupante tentaram fugir, mas foram flagrados pela PM, que encontrou a camionete carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Segundo a polícia, o veículo foi tomado em assalto em São José dos Pinhais.

Depois da prisão, uma equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar foi até a casa dos dois acusados e, em revista, encontrou mais cigarros e algumas munições. A mãe dos rapazes, que estava no local, também foi presa.

100 kg de cocaína

Uma operação conjunta da Receita Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de uma Van carregada de cocaína na noite de terça-feira. Foram 100 kg da droga apreendidos, entorpecentes que valeriam mais de R$ 1,5 milhão se vendidos em grandes capitais.

O veículo foi apreendido em Lindoeste. O motorista disse que levaria a droga, que estava escondida em um fundo falso do veículo, para Francisco Beltrão e que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O condutor foi preso e, além da droga, levado para a Polícia Federal de Cascavel.

Acidente na rodovia

Um casal ficou gravemente ferido em um acidente registrado na BR-277, no Bairro Turisparque em Cascavel.

A batida ocorreu na noite de terça-feira. Um veículo Courier e um veículo Prisma se envolveram na batida. Eles seguiam em sentidos opostos na rodovia quando o condutor do Prisma tentou acessar o trevo do Bairro Turisparque e bateu no outro carro.

O Siate foi acionado para atender a ocorrência. Duas pessoas foram atendidas com ferimentos leves e encaminhadas para assistência hospitalar.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e controlou o trânsito, que ficou lento nas proximidades.

Mulher atropelada

Uma mulher, de 59 anos, foi atropelada na manhã de ontem, no Bairro Universitário em Cascavel. O acidente ocorreu na Rua Universitária, em frente á Unioeste, quando o motorista do Fiat Fiorino passava pela rotatória e não viu a mulher atravessando a rua.

O Siate foi acionado e a vítima foi atendida com ferimentos leves. Ela foi encaminhada para atendimento hospitalar.

Inquérito concluído

O inquérito da morte do secretário de Esportes de Assis Chateaubriand, Elder Franzoi Coutinho, de 29 anos, foi concluído pela polícia. O homem morreu na última quinta-feira passada, ao ser atropelado por uma camionete enquanto trabalhava no Ginásio de Esportes do município. O motorista do veículo, Gilvane Banzanella, de 34 anos, foi indiciado por homicídio qualificado contra Elder e duas tentativas de homicídio, contra duas crianças que ficaram feridas no acidente. O acusado está preso e matou, segundo a polícia, por ciúmes, já que a esposa dele confessou ter tido um caso extraconjugal com o secretário de Esportes.

Fundo falso

A Receita Federal, em parceria do BPFron e da Força Nacional, apreendeu na noite de terça-feira uma grande quantidade de mercadorias em um fundo falso de um veículo. A ação ocorreu quando um veículo de placas paraguaias foi abordado ao atravessar a Aduana. O carro era ocupado pelo condutor e dentro do veículo foram encontradas as mercadorias. Diversos modens roteadores de internet estavam em um fundo falso no tanque de combustíveis do carro. A mercadoria foi avaliada em R$ 2 mil. O motorista disse que as mercadorias seriam transportadas para a Argentina. Ele foi detido.

Idoso ferido

Um idoso, de 77 anos, ficou ferido ao sofrer um acidente na manhã de ontem, no Bairro Turisparque. Ele estava em uma van, que bateu na traseira de um ônibus. O coletivo havia parado para os passageiros descerem e foi atingido pela Van. O idoso foi atendido pelo Siate e encaminhado para atendimento hospitalar.