Caminhoneiros param para acompanhar debate do frete no STF

Cascavel - Um pequeno grupo de caminhoneiros autônomos se reuniu ontem, no Trevo Cataratas em Cascavel, onde permaneceu parado por algumas horas de forma pacífica. A expectativa era acompanhar os desdobramentos da audiência pública chamada pelo ministro do STF (Superior Tribunal de Justiça), Luiz Fux, para debater o tabelamento do preço mínimo do frete determinado pelo governo federal, antes por medida provisória, mas que agora se tornou lei sancionada pelo presidente Michel Temer.

Entre as principais reclamações da categoria está o não cumprimento da tabela e a falta de fiscalização.

A polêmica tabela foi uma das imposições da categoria para colocar fim à greve que durou 11 dias no fim do mês de maio e que parou o País.

Na outra ponta, embarcadores representados por confederações, federações e associações dizem que o tabelamento é inconstitucional e que o governo não pode interferir nos preços em um mercado de livre comércio.

Até o fechamento desta edição não havia qualquer posicionamento oficial sobre a validade da tabela de frete.