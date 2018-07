Câmara quer proibir fogos de artifício

Na próxima quarta-feira, 1º de agosto, às 9h, no plenário da Câmara de Cascavel, os vereadores Serginho Ribeiro (PPL) e Policial Madril (PMB) conduzem uma audiência pública que discutirá a soltura de fogos de artifício no Município, especialmente aqueles com estampido, e os maus-tratos aos animais.

De acordo com o vereador Serginho, “muitos animais de estimação, crianças e idosos sofrem com a queima de fogos de artifício com efeitos sonoros e ruídos, por isso é preciso pensar de que forma nossa legislação pode tratar do assunto”.

Para debater o assunto estarão presentes Guilherme Carneiro de Rezende, promotor de Justiça; capitã Rafaela Tassi Montagner; 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros; Romulo Quintino, secretário de Meio Ambiente; Fabrício de Melo Marsango, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB; empresários do ramo de fogos de artifício e pirotecnia; representantes da Associação de Mães de Autistas de Cascavel, Associação Pró-Queimados de Cascavel e Associação Cidadã de Proteção aos Animais - Acipa, além de ONGs de proteção e resgate de animais, protetores de animais e médico-veterinários.

Foto: DIVULGAÇÃO

leg.;

Medida é defendida especialmente por protetores de animais