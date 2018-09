Câmara de Cascavel vota terceirização do autódromo, hoje

Entra em votação hoje na Câmara de Vereadores a proposta da Prefeitura de Cascavel de terceirizar espaços públicos de esporte: Estádio Arnaldo Busatto, Autódromo Zilmar Beux e Kartódromo Delci Damian.

Só duas dessas estruturas, autódromo e kartódromo, custam R$ 500 mil em manutenção por ano aos cofres públicos: motivo suficiente para a prefeitura pedir aval da Câmara para fazer um contrato de concessão de direito de uso, ou seja, repassar a responsabilidade à iniciativa privada.

As empresas que assumirem os espaços terão que disponibilizá-los sempre que necessário a competições municipais e precisará arcar com toda a manutenção, inclusive reformas. Todas as comissões permanentes da Câmara apresentaram parecer favorável após a análise do pedido da prefeitura.

Em justificativa, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) argumenta que “diante das dificuldades financeiras por que passam o Setor Público, decorrentes das inúmeras demandas impostas pelo sistema jurídico vigente, que impõem obrigações cada vez maiores à Administração Pública, mormente nas áreas de Assistência Social, Saúde e Educação, é preciso transferir, na medida do possível e de acordo com o autorizado pela legislação vigente, ao setor privado algumas atividades a ser realizadas em bens públicos, fomentando a atividade econômica e ao mesmo tempo diminuindo os gastos em infraestrutura”.