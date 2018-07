Cai índice de infestação da dengue em Toledo

Resultado é atribuído ao intenso trabalho dos agentes de endemias (Foto: Fabio Ulsenheimer)

Toledo - O Município de Toledo registra o menor índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, deste ano. O resultado foi obtido no 4º LirAa (Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti) realizado na terça e na quarta-feira (11) desta semana pela Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Endemias. O índice obtido foi de 0,4%. Isso enquadrou o Município como baixo risco. O aceitável pelo Ministério da Saúde é de até 1%.

Apesar de o Programa do Ministério da Saúde ter classificado 1.730 imóveis para vistoria, as equipes de endemias de Toledo visitaram 1.900 imóveis. Os trabalhos foram realizados por uma equipe de aproximadamente 50 agentes de endemias. Na série histórica, 2018 foi um ano de baixos índices: 3,3% em janeiro; 3% em março; 1,3% em maio; e agora 0,4% em julho.

O coordenador do Setor de Endemias, Selídio Schimidt, comemorou o resultado, mas admitiu estar um pouco surpreso. “Um pouco foi surpresa, sim, mas um fator diferencial foi o trabalho realizado pelos agentes de endemias com a comunidade. Nós fizemos mais reuniões, orientamos que eles mostrassem mais para as pessoas o que é um criadouro, nem que isso demandasse um pouco mais de tempo. Felizmente houve esse retorno da população, que começou a cuidar mais do seu quintal”, elogiou.

“Não podemos deixar de considerar o fator climático. Nesse período tivemos temperaturas mais baixas e com isso, muitos mosquitos acabam morrendo, diminuindo a intensidade de infestação”, acrescentou Selídio.

Nova estratégia

O método de trabalho das equipes teve alterações no último mês, passando a trabalhar em forma de mutirões. “Nós deixamos alguns agentes zoneados, ou seja, responsáveis pelo território próximo de suas residências, enquanto isso, os demais atuaram em forma de mutirões. Concentramos todos eles no escritório e passamos a sair em grupos para as regiões da cidade. Com isso, conseguimos realizar uma varredura mais eficaz em todas as localidades. Ganhamos tempo e fizemos uma cobertura maior”, explicou o coordenador de Endemias.

Novidade

Uma informação que chamou a atenção foi o fato que, das 60 localidades e bairros vistoriados pelo programa, em apenas quatro deles foram registrados criadouros com larvas do mosquito: America II, Vila Becker, Pinheirinho e Santa Clara IV.

O coordenador de Endemias alerta que isso não é motivo para relaxar nos cuidados. “Para o levantamento do índice rápido, nós vistoriamos apenas 5% de todas as localidades, conforme sorteio do Programa Nacional do Ministério da Saúde. Os cuidados devem continuar os mesmos, pois para o mosquito não existem barreiras geográficas. Esse é um momento de deixarmos a casa em ordem. Assim, com a chegada do verão podemos reduzir a incidência não só do Aedes, mas do próprio pernilongo que traz muito incômodo para as pessoas”.

Encaminhamentos

Como de praxe, as equipes irão intensificar os trabalhos esta semana nas regiões onde foram registrados algum índice de infestação. “Nós agradecemos a população que atendeu os apelos dos agentes e tomou os cuidados necessários para que hoje estivéssemos comemorando esses resultados positivos. Quando cada um faz a sua parte o resultado aparece”, agradeceu Selídio.