Caderno informa dados para a Acisa e o Codesah

Santa Helena - Os diretores da Acisa (Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena) se reuniram esta semana com o Codesah (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Santa Helena) para conhecer alguns detalhes do Caderno Municipal - Dados Sociais e Econômico. O material é composto por dados que compreendem a dinâmica econômica, estrutura social, situação da saúde, setor público e meio ambiente.

O material foi desenvolvido em parceria do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Oeste do Paraná), Desenvolvimento Territorial, PTI (Parque Tecnológico Itaipu), com execução do Observatório Territorial do PTI e NDR (Núcleo de Desenvolvimento Regional).

Planejamento

O propósito é fornecer base de dados e informações que auxiliem o planejamento do desenvolvimento dos municípios do oeste do Paraná, o que, também é interesse do Codesah e da Acisa. “Agora vamos nos aprofundar para trabalharmos juntos algumas questões municipais”, ressalta o presidente da Acisa, Leonardo Redin.

Codesah

O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Santa Helena tem dentre seus objetivos a execução da política municipal de desenvolvimento econômico, diretrizes para a geração de empregos, programas e linhas de crédito, estudos para identificar potencialidades e vocação da economia local, além de políticas gerais públicas ou privadas para o desenvolvimento geral. Um sistema de informações para orientar a tomada de decisões é outra proposta e que, neste caso está diretamente ligada ao material apresentado.