Caciopar amplia debate sobre o E-Social

Matelândia - O E-Social na visão do empresário será um dos assuntos centrais de reunião empresarial que a Caciopar realizará no dia 18 de agosto, a partir das 8h30, na Câmara de Vereadores de Matelândia. Técnicos especializados no assunto do Escritório Vanin, de Cascavel, vão detalhar aspectos e exigências de uma nova lei que já mexe bastante com o cotidiano das empresas.

O encontro ainda vai apresentar informações sobre a campanha Vote Certo, trabalhos desenvolvidos pelas microrregionais da Caciopar, bem como sobre lei municipal de feiras itinerantes. A pauta abrirá espaço também para apresentação das ações prioritárias do Programa Oeste em Desenvolvimento e repassará detalhes de parcerias que a Coordenadoria mantém nas áreas de convênio e registro de marcas e patentes.

A recepção aos diretores e executivos de Aces e aos convidados vai ser feita pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Matelândia, Carlos Alexandre Franco, e pelo presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, Alci Rotta Júnior. Informações adicionais podem ser conseguidas pelo telefone (45) 3321-1427 ou ainda pelo endereço de e-mail [email protected]