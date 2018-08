Caça ao tesouro de gente grande

Já se imaginou em meio a uma área desconhecida com um mapa e uma bússola para te guiar até a saída? Existe um esporte que te coloca justamente nessa situação: a orientação.

É uma prática que permite desenvolver habilidades de interpretação de mapas cartográficos e senso de localização enquanto tenta chegar até o fim de um determinado percurso.

Como todo e qualquer esporte, a orientação tem suas regras. O objetivo é percorrer determinada distância em um terreno desconhecido e de característica variada como areia, nascentes, florestas, campos etc. O atleta só pode usar o mapa e a bússola para se orientar e tem que traçar rotas respeitando obstáculos e passar obrigatoriamente por determinados pontos, chamados postos de controle, que são descritos no mapa.

Apesar de parecer complicada, a orientação ficou conhecida como o esporte da família, pois pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. Para isso é necessário um curso básico de três horas em que o participante aprende a interpretar o mapa e a usar a bússola. Depois disso ele já está apto a participar de corridas de orientação de nível iniciante.

O tempo gasto para percorrer o trajeto depende da capacidade física de cada participante, da rapidez em se orientar a partir do mapa e da escolha correta dos itinerários.

Evolução pessoal

O professor de Educação Física e técnico pela Confederação Brasileira de Orientação Hilario Teixeira conta que o esporte, além de proporcionar a sensação de aventura e o privilégio do total contato com a natureza, também favorece a evolução pessoal do atleta. “O esporte exige tanto a parte física quanto a parte mental, pois ganha a prova quem fizer o percurso em menos tempo e também quem não comete erros. A prática cria a capacidade de raciocinar com sobriedade em condições de cansaço, pois o praticante não deve perder a concentração na leitura do mapa com o terreno. Isso o faz desenvolver a autoconfiança a independência e a tomada de decisão.” explica.

Desafio físico e mental

A grande aceitação do esporte é porque ele alia a atividade física com uma atividade mental intensa. O fato de ocupar a mente enquanto se realiza um exercício foi o que fez o biólogo Wellington Soares se apaixonar pela Orientação. “O que faz o esporte ser bacana é que é você com você mesmo e você procurando fazer o seu melhor sem se comparar, pois não tem ninguém atrás de você competindo, pois as largadas são em tempos diferentes. Sem contar o privilégio do contato com a natureza e a grande paixão que a gente tem quando é criança de brincar de caça ao tesouro, então é como se fosse uma caça ao tesouro de gente grande.”

Serviço

Em Cascavel os cursos de Orientação são oferecidos pelo Cobra Clube de Orientação a cada mês. O próximo curso está marcado para este domingo, dia 19 de agosto, das 9h às 12h, e tem um custo de R$ 20 e será no Clube de Subtenentes e Sargentos de Cascavel.

As competições ocorrem ao longo do ano tanto em Cascavel como nas cidades vizinhas. Os equipamentos necessários para a prática do esporte são: calça leve, camiseta manga longa, tênis para atividade física e repelente (opcional).