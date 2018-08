Bruno Senna bate forte e está fora das 6 H de Silverstone

Bruno Senna passou por enorme susto nos treinos livres que abriram ontem a programação das 6 Horas de Silverstone, terceira etapa da supertemporada do Campeonato Mundial de Endurance - FIA WEC. Ainda nos minutos iniciais da primeira sessão, o piloto perdeu o controle do protótipo LMP1 da Rebellion Racing e acertou em cheio o muro que circunda a curva Copse, uma das mais velozes do tradicional circuito inglês. Bruno conseguiu deixar o cockpit sozinho, foi atendido pelas equipes de resgate e transferido para o centro médico do autódromo, onde foi constatada a fratura do tornozelo direito.

Bruno está fora do restante da programação do fim de semana, mas conseguiu enxergar o aspecto positivo de um acidente com potencial mais do que ameaçador - saiu da pista a 230 km/h. “Acho que ainda saí no lucro. A pancada foi muito forte e fiquei com medo de ter quebrado o fêmur, porque me virei todo dentro do carro. Mas o monocoque resistiu bem e ainda será recuperado para os ensaios e a classificação de amanhã. Não sofri praticamente mais nada, a não ser um pouco de dor nos quadris”, afirmou, antes de ser submetido a exames complementares que descartassem qualquer outra consequência do impacto.