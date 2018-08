Brincadeira de gente grande

Quase toda criança brinca ou tem vontade de brincar de trem, especialmente aqueles a bateria, que andam pelos trilhos em minicidades. Mas se engana quem pense que isso seja coisa de criança. Pelo contrário, o ferreomodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo. Sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830 por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por esse hobby só se intensificou.

Em Cascavel, por exemplo, o funcionário público Luiz Fernando Zorzi, de 45 anos, aderiu a esse hobby para matar a saudade dos áureos tempos das ferrovias. “Aderi a esse hobby pelo meu filho que tem oito anos e se interessou pelo tema. Há dois anos montamos alguns trilhos em um tablado simples e neste ano construímos uma maquete mais completa”, conta Zorzi, que possui três locomotivas e oito vagões: “Pelo menos umas três vezes por semana mexemos em nossos trens. É um hobby muito prazeroso”, acrescenta.

Réplicas

Esse hobby tem conquistado cada vez mais aficionados de norte a sul do País. No Brasil, a única fabricante de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais na América Latina é a Frateschi, empresa com sede em Ribeirão Preto, no interior paulista, e que tem no estado de Santa Catarina um de seus principais mercados. “As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e esse crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens”, diz Lucas Frateschi, diretor da empresa.

No Brasil existem diversas associações que reúnem os apaixonados por esse hobby saudável e interessante.

