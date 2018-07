Briga de gigantes na série Ouro do Paranaense

Equipe comandada pelo técnico Nei Victor treinou na tarde de ontem (Foto: Aílton Santos)

O Cascavel tem compromisso pela Série Ouro do Paranaense hoje. A Serpente Tricolor recebe o Umuarama em casa, no Ginásio da Neva, às 19h30, pelo fechamento da sexta rodada do Estadual. “É um dos maiores clássicos do Futsal Paranaense, um jogo dificílimo, independente se for em casa ou não e hoje não será diferente. Para quem gosta de futsal, com certeza verá um grande jogo”, promete o técnico do Cascavel Futsal, Nei Vitor.

Embora a equipe cascavelense não tenha superado o vice-líder da Liga Nacional de Futsal, Atlântico, no último sábado, retorna à casa com o time principal para conseguir o melhor resultado. “O time é o mesmo que jogou no Rio Grande do Sul, mas teremos a volta do Canhoto que estava suspenso. Contamos com o time principal para conseguir a vitória”, completa Nei.

A vitória nesta terça-feira vale a quarta colocação na classificação para o Cascavel, superando o Campo Mourão em pontos. Para o Umuarama vale chegar aos mesmos 28 pontos de Cascavel e Foz Cataratas.

Os ingressos antecipados são vendidos ao valor de R$ 10 no Muffatão da Neva, da Cancelli e do West Side.