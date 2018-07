Brasileiros são presos com passaportes falsos na fronteira

Foz do Iguaçu - A Polícia Federal de Foz do Iguaçu prendeu dois brasileiros que estavam com passaportes falsos na fronteira com a Argentina. Segundo a polícia, os dois saíram do Brasil pela Ponte da Amizade, entraram no Paraguai e usaram uma balsa para ter acesso ao território argentino.

A apreensão aconteceu na noite de quarta-feira quando os atendentes da imigração argentina desconfiaram dos passaportes apresentados pelos rapazes e chamaram a PF de Foz do Iguaçu para fazer a checagem. Os policiais constataram então que os passaportes eram falsos.

Os dois presos, um de 46 anos e outro de 43 anos, disseram à polícia que iam a um cassino e que pagaram US$ 400 por documento. Eles foram levados a Foz do Iguaçu, onde permanecerão presos. O nome dos dois não foi divulgado.