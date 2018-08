Brasileiro é campeão de kart nos Estados Unidos

O segundo lugar na prova de sábado foi o suficiente para que o brasileiro Pedro Lopes conquistasse por antecipação o título de campeão da categoria S2 no SKUSA Pro Tur. Ele foi o único a ser campeão sem depender dos resultados da prova de domingo da terceira e decisiva etapa da competição, disputada em New Castle, nos Estados Unidos.

Já seu irmão Paulo, teve seus planos atrapalhados por uma batida na prova de sábado, e terminou a competição como vice-campeão da categoria X30 Máster.

Pedro Lopes, de 15 anos, conquistou no mês passado o título de campeão brasileiro da categoria Shifter, no Kartódromo da Granja Viana, em São Paulo. Sobre suas conquistas, comentou: “Esta é minha primeira temporada na categoria e já conquistei dois títulos muito importantes, no Brasileiro e agora este nos Estados Unidos. Só posso dizer que estou muito contente com este momento”, finalizou