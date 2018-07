Brasileiro de Kart conhecerá os campeões da primeira fase

Akyu Myasava fará uma prova de reação na Final da categoria Cadete (Foto: Mario Ferreira)

Com provas finais programados para a noite de hoje, em função da transmissão ao vivo pela SporTV, serão conhecidos neste sábado, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo, os campeões da primeira fase do 53º Campeonato Brasileiro de Kart.

Os representantes da região oeste do Paraná estão nas finais. Na categoria Cadete, Akyu Myasava, de Cascavel, e Firás Fahs, de Foz do Iguaçu, sofreram com toques e ficaram no último pelotão da Pré-final. Akyu levou o kart da equipe Flabom Têxtil a 29º entre os 48 participantes; e Firás terminou em 33º, posição em que largarão amanhã na Final.

Já Pedro Gurgacz, que representa Cascavel na categoria Shifter Graduados, concluiu as provas classificatórias na décima colocação. Ele ainda disputaria a pré-final, podendo subir mais algumas posições para o grid de largada da final. “Mesmo buscando estar entre os dez para a Final, tivemos a preocupação de acertar o equipamento para a prova à noite. Há uma diferença considerável entre a corrida ser de dia e à noite. Estamos confiantes para a final”, completa o piloto da equipe Eucatur/Hospital São Lucas.