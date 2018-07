Brasileirão de volta

A Copa do Mundo da Fifa acabou e a França foi a grande campeã. Mundial de seleções, agora, só em 2022, no Qatar. Mas, aqui no Brasil, a Série A do Campeonato Brasileiro já está de volta nesta semana, com o reinício nesta quarta-feira a partir da 13ª rodada.

Serão cinco jogos amanhã, mas os destaques da rodada serão quinta-feira, com os clássicos entre Vasco e Fluminense e Santos e Palmeiras. Evidência também para o duelo entre o líder Flamengo e o ascendente São Paulo, esse no “horário nobre” da quarta-feira.

Também amanhã, Grêmio e Atlético-MG farão duelo de gigantes, enquanto o Atlético-PR fechará a rodada quinta-feira tentando se reencontrar na competição diante de seu torcedor e contra o Internacional. Já o Paraná Clube buscará pontos em Salvador contra o Vitória, amanhã, para deixar a zona de rebaixamento.