Brasil tem três representantes na final da Liga dos Diamantes

Zurique - Depois de 12 etapas, a Liga Diamante, o principal circuito de competições da IAAF (sigla em inglês para Federação Internacional de Atletismo), chega às finais. Os campeões do evento serão conhecidos nesta sexta-feira, quando serão disputados os Meetings de Zurique, na Suíça, e de Bruxelas, na Bélgica.

Três brasileiros participarão das finais: Thiago Braz da Silva (salto com vara), Darlan Romani (arremesso do peso) e Andressa Oliveira de Morais (lançamento do disco).

Braz, campeão olímpico na Rio 2016, terá adversários fortes: o francês Renaud Lavillenie, o estadunidense Sam Kendricks, o canadense Shawn Barber, o russo Timur Morgunov, o grego Konstantinos Filippidis e os poloneses Piotr Lisek e Pawel Wojciechowski.

Thiago, que passou as últimas semanas em treinamento com o técnico Vitaly Petrov, em Fórmia, na Itália, onde mora, buscando melhorar seus resultados. A sua melhor marca na temporada ao ar livre é 5,70m. Na grande final de Bruxelas, hoje, o grupo terá o reforço do sueco Armand Duplantis, campeão mundial sub-20 e líder do Ranking Mundial da IAAF com 6,05m, marca obtida na conquista do título europeu, em Berlim, neste mês.