Brasil tem 147,3 mi de eleitores

Brasília - O eleitorado brasileiro aumentou 3,14% nos últimos quatro anos, saltando de 142.822.046 votantes, em 2014, para 147.302.354 eleitores, divulgou ontem (1º) o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os eleitores estão distribuídos pelos 5.550 municípios e em 171 localidades de 110 países.

Há ainda 1.409.774 eleitores que não poderão votar nem se candidatar este ano, por estarem com os direitos políticos suspensos, segundo o tribunal.

De acordo com o perfil do eleitorado brasileiro para as eleições gerais 2018, houve crescimento expressivo dos eleitores no exterior nos últimos quatro anos, passando de 354.184 para 500.727 eleitores, aumento de 41,37%.

O eleitorado paranaense aumentou 1,32% nos últimos quatro anos, passou de 7.865.950 votantes em 2014, para 7.971.087 eleitores em 2018. De acordo com o TSE, a maioria do eleitorado estadual é formada por mulheres com 52,4% (4.178.329) enquanto os homens são 47,6% (3.791.914)

A maioria dos eleitores paranaenses tem entre 35 e 39 anos, somando 830.372 (10,42%), seguido pela faixa etária de 25 a 29 anos, com 814.378 (10,22%). No Paraná há ainda 3.218 eleitores com idade entre 95 e 99 anos (0,04%) e 17.499 com 16 anos de idade.