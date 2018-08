Brasil se destaca no Pan-Americano

Rio de Janeiro - A seleção brasileira de nado artístico encerrou sua participação no Campeonato Pan-Americano da modalidade com sete medalhas na competição que foi realizada no fim de semana em Riverside, na Califórnia, Estados Unidos.

O time brasileiro fez bonito do começo ao fim da competição. Desde as atletas da categoria júnior até a sênior, o Brasil conquistou levou o nome do esporte do País aos lugares mais altos do pódio.

A campanha do Brasil foi um das melhores da história com: três ouros, três pratas e um bronze. De acordo com a supervisora técnica de nado artístico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Mônica Rosas, a competição foi um ponto de partida para que as atletas brasileiras voltem a figurar entre finalistas de Campeonatos Mundiais.

“Acredito que o Pan-Americano tenha sido o start para o nosso projeto de voltar às finais de Mundiais. O fato de os Estados Unidos estarem na competição com a equipe principal valoriza o resultado que tivemos e o trabalho que tem sido feito com esse time”, disse a dirigente.

Resultados

O Brasil conquistou os seguintes resultados no Pan-Americano de Nado Sincronizado: ouro no Dueto Júnior Livre, no Dueto Misto Técnico e no Dueto Misto Livre; prata no Dueto Júnior Técnico, por Equipe Sênior Técnico e Combo; e bronze por Equipe Sênior Livre.