Brasil quer cota para exportar derivados de soja à China

Joanesburgo - O governo brasileiro vai pedir à China uma cota para a exportação de derivados da soja. O tema está na pauta de encontro bilateral que ocorre nesta quinta-feira (26), no qual o Brasil pedirá também a eliminação de sobretaxas sobre o frango brasileiro para o mercado chinês.

O encontro ocorrerá em Joanesburgo, na África do Sul, onde o presidente Michel Temer chegou ontem para participar da décima cúpula do Brics (bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e o país anfitrião). Temer se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, na manhã de hoje.

Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a ideia é pedir uma cota de 5 milhões de toneladas por ano para exportações de farelo e óleo de soja à China. Atualmente, o Brasil exporta cerca de 60 milhões de toneladas de grãos por ano para aquele país, mas não vende derivados.

O governo vai tentar também convencer os chineses a eliminar sobretaxas sobre o frango brasileiro, impostas no início de julho sob a acusação de dumping. Desde junho, empresas chinesas que compram carne de frango do Brasil são obrigadas a depositar de 18,8% a 34,4% do valor das exportações.