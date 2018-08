Brasil na final do Mundial de mecânicos de máquinas

Uma equipe brasileira representará a América Latina na final do Masters, a competição mundial de técnicos e de pessoal de pós-venda da Volvo Construction Equipment, que será realizada em março do ano que vem na Suécia, país onde está localizada a sede global da marca. O time finalista é da Linck Máquinas S.A., distribuidor de equipamentos de construção da Volvo nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

“O pessoal técnico e de serviços é a principal interface da Volvo com o cliente final. Por essa razão esta competição é tão importante. Além de melhoramos nossa capacitação a cada edição, conseguimos oferecer um serviço ainda melhor aos nossos clientes”, comemora Luiz Marcelo Daniel, presidente da Volvo CE Latin America. A equipe campeã na América Latina é formada pelos profissionais Andreo Borges, Wagner Guedes, Júnior Oliveira, que trabalham na unidade da Linck de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

O time da Linck apresentou a melhor performance entre as 78 equipes de 15 países, ficando em primeiro lugar entre as oito semifinalistas da etapa latino-americana do torneio. O Masters de 2018 na América Latina teve 600 participantes na fase online da competição, oriundos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Peru.