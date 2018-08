Brasil já tem mais de mil casos de sarampo em 2018

Manaus - O Brasil já tem mais de mil de casos confirmados de sarampo em 2018. Segundo o boletim do Ministério da Saúde atualizado na última quarta-feira (1º), o País enfrenta dois surtos de sarampos no Amazonas e em Roraima e em ambos os surtos estão relacionados à importação do vírus. São 1.054 casos confirmados até 1º de agosto, 232 casos a mais desde 17 de julho.

"Isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus (D8) que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela", informa o Ministério.

O número de casos que estão investigados no Amazonas chama atenção: 4.470. Enquanto em Roraima, 106 casos são analisados.

Outros cinco estados brasileiros também registraram casos da doença. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tiveram 14 casos confirmados. Segundo o Ministério, esses casos também estão relacionados à importação do vírus.

Em 2016, o País ganhou certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o país luta para manter este certificado.

Segundo a pasta, desde 2001 não há registros de transmissão autóctone (quando ela ocorre dentro do território). Entre 2013 e 2015, houve surtos de casos importados, sendo a maioria nos estados de Pernambuco e no Ceará. Foram registrados 1.310 casos da doença no período.

Campanha de vacinação

A partir da próxima segunda-feira (6), crianças de 1 a 5 anos devem receber vacina contra a poliomielite e o sarampo mesmo se já tomaram o imunizante anteriormente (desde que não nos últimos 30 dias). A meta é imunizar 11 milhões de crianças até o fim do mês.

Casos de sarampo no Brasil em 2018

Estado Nº de casos

Amazonas 742

Roraima 280

Rio de Janeiro 14

Rio Grande do Sul 14

Pará 2

São Paulo 1

Rondônia 1

Fonte: Ministério da Saúde