Brasil garante mais uma vaga olímpica na vela

O Brasil assegurou, ontem, mais uma vaga para a disputa da vela nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. No Mundial de Classes Olímpicas de Aarhus, na Dinamarca, Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (foto) garantiram a classificação do País na classe Nacra 17. A dupla avançou em quinto lugar para a regata da medalha, com 81 pontos perdidos, e ainda tem chances de pódio na prova de amanhã. Hoje, Martine Grael e Kahena Kunze entram na água na briga por uma medalha no Mundial. Elas ocupam a quinta colocação na classificação e disputam a regata decisiva a partir de 9h45 (de Brasília).