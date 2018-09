Para trazer uma reflexão sobre as mudanças sociais e os transtornos psicológicos que afetam a população, uma voluntária do SUS (Sistema Único de Saúde) de Foz do Iguaçu criou o espetáculo “Branca de Neve nos Tempos Modernos”.

Dirigida por Sônia Moraes, a peça tem duração de 30 minutos e é encenada por agentes comunitários de saúde, uma psicóloga e médicos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Unila.

O espetáculo começou a ser exibido aos pacientes na UBS Sol de Maio (no dia 15 de agosto) e a recepção foi tão boa que os participantes resolveram ampliar para outras unidades. “Recebemos muitos convites e estamos organizando o cronograma para o próximo mês, inclusive com apresentações em outras cidades”, conta a psicóloga Renata Carvalho, uma das atrizes da peça.

Enredo

Após despertar do sono profundo de 25 anos, Branca de Neve acorda casada e com três filhos adolescentes. Ela se vê perdida no mundo atual com dificuldades de aceitar o fim do casamento. Sofre de ansiedade generalizada com picos de euforia e depressão. Sabe usar o bom humor para lidar com os problemas familiares e próprios com a mesma facilidade com que mergulha em estados de depressão e sofrimentos pessoais.

Exibição

O espetáculo será exibido no dia 5 de setembro na UBS São João, em Três Lagoas, às 9h. No dia 11, alunos e professores da UDC Anglo acompanharão o espetáculo, exibido pelo Grupo de Teatro Cuid’Arte, às 20h.