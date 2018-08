BR-277 é interditada para detonação de rochas

Matelândia - A Ecocataratas informa que realizará nesta quarta-feira (29) uma detonação de rochas no KM 660+540 da BR-277 perto da cidade de Matelândia. O trabalho é necessário para a continuidade das obras de implantação de dois retornos localizados no KM 661 da rodovia.

Para a execução do serviço as pistas da BR-277, em ambos os sentidos, serão interditadas às 16h e deverão ficar fechadas por aproximadamente 45 minutos até que o serviço seja concluído, as pistas limpas e novamente o tráfego liberado para os usuários.

Outras informações entre em contato conosco pelo telefone 0800 450 277 ou por meio do site da Ecocataratas (www.ecocataratas.com.br) ou ainda pelo perfil no Twitter: @ecocataratas.

Também nesta quarta-feira (29) a Ecocataratas fará a liberação de tráfego de uma das pistas, em cada sentido da BR-277 na trincheira localizada no KM 349 da rodovia, em Guarapuava.

Para quem transita no sentido Cascavel a Guarapuava e deseja acessar a PR-170 poderá fazê-lo pela alça de acesso, no lado direito, na altura do quilômetro 350 da BR-277.

Já para quem transita no sentido contrário, ou seja, Guarapuava a Cascavel e necessita acessar a PR-170 poderá ir até a marginal a direita, virar à esquerda na parte superior da trincheira e acessar a PR-170.

Aqueles que estão na PR-170 e precisam adentrar à BR-277 deverão fazê-lo pelas alças de acesso e vias marginais da trincheira situada no quilômetro 349.

Em caso de condições climáticas adversas a liberação de tráfego será cancelada e uma nova data agendada.

Em execução

A Ecocataratas iniciou em outubro de 2016 as obras de duplicação da BR-277, no perímetro urbano de Guarapuava. Os trabalhos estão concentrados nos serviços complementares como sinalização horizontal e vertical das pistas.