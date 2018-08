Botafogo encara o Nacional pela Copa Sul-Americana

Assunção - O Botafogo viaja a Assunção (PY) para encarar o Nacional do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco nesta quarta-feira, às 19h30, em busca de recuperação no jogo de ida pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

O alvinegro perdeu três dos últimos quatro jogos, o mais recente por 3 a 0 fora de casa contra o Internacional, desde o reinício do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa do Mundo. A partida no torneio continental é uma chance para o técnico Marcos Paquetá retomar o controle e evitar que a pressão aumente.

O comandante confirmou o retorno do atacante Rodrigo Pimpão e do volante Rodrigo Lindoso, ausentes contra os gaúchos por conta de suspensão, e Kieza fica disponível após se recuperar de lesão. O time da casa, uma das entidades mais antigas do futebol paraguaio, é comandado por Celso Ayala. É o terceiro clube do país a estrear na segunda fase da sul-americana.