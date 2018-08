Bolsonaro grava apoio a Ratinho Jr.

Curitiba - O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) resolveu declarar apoio explícito à candidatura de Ratinho Jr. (PSD) ao governo do Paraná. Gravou um áudio que está sendo encaminhado por WhatsApp para seus seguidores.

O advogado Ogier Buchi (PSL) disse que não abre mão de sua candidatura ao governo do Paraná, mesmo sem apoio do candidato Jair Bolsonaro. Ogier afirma que a mensagem de Bolsonara é antiga, mas confirma que não recebeu apoio do presidenciável.

A candidatura de Ogier, confirmada de última hora na convenção do PSL dia 5 de agosto, foi registrada ontem no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com a chapa PSL/PTC/PATRI.

Ele disse que talvez Bolsonaro não saiba que o partido tem candidatura própria no Paraná: “Não é preciso ser um expert para saber que esse áudio é antiquíssimo. Minha candidatura tem uma semana. Não sei nem se ele tem conhecimento da minha candidatura. Eu espero, evidentemente, coerência”.