Body lifting elimina o excesso de pele e gordura

(Foto: Divulgação )

Sempre existe aquela gordurinha que parece que nunca vai desaparecer, não importa o quão saudável seja a sua alimentação ou o quanto você pratique exercícios. Em casos como esses, muitas pessoas recorrem à cirurgia de contorno corporal, também conhecida como body lifting. O procedimento remove a flacidez e contornos irregulares do corpo, melhorando a forma e o tônus do tecido que sustenta a gordura.

A região abdominal é uma das áreas onde o procedimento é mais realizado. “Há muita demanda por parte de pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica e que têm que retirar o excesso de pele deixado pela operação, assim como mulheres após a gravidez ou pessoas que realizam o procedimento apenas por estética”, comenta o cirurgião plástico e membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) Tiago André Ribeiro.

Além do abdômen, o body lifting pode ser realizado ainda na parte na parte inferior das costas, glúteos, virilhas e coxas, tanto na parte externa e interna, como posterior.

De acordo com Tiago, são vários os fatores que contribuem para a sobra de pele no corpo. O envelhecimento, a frequente exposição ao sol e até mesmo a genética são algumas deles. “A alternância significativa do peso também é um dos principais agentes que contribuem para reduzir a elasticidade do tecido cutâneo”, completa o médico.

Requisitos

Para realizar a cirurgia é necessário que o paciente preencha alguns requisitos. Por exemplo, a estabilidade de peso por, pelo menos, um ano consecutivo é essencial. “No caso dos indivíduos que passaram por uma cirurgia bariátrica só é possível realizar o procedimento se tiverem a liberação do seu cirurgião geral e devem esperar perder, ao menos, 40% do peso que tinham”, explica o cirurgião.

Para os fumantes, é fundamental que o hábito seja cessado pelos menos um mês antes da cirurgia e até o processo total de recuperação.

Gestantes que não tiveram complicações anestésicas durante o parto e que pararam de amamentar há pelo menos seis meses também estão aptas para a operação.

“Todos os pacientes devem receber um acompanhamento antes e após a cirurgia com nutricionista, endocrinologista e clínico geral. Em alguns casos, é necessário também apoio psicológico”, acrescenta.

Resultado

O resultado da cirurgia de contorno corporal é visível quase de imediato, mas seu efeito completo se dá entre um e dois anos após. Para contribuir com a boa estética é importante que o paciente controle o peso e tenha maiores cuidados com a pele, já que, com o passar dos anos, o tecido pode perder a fixidez. Tiago Ribeiro ainda alerta para a importância da prática de atividades físicas regulares e alimentação adequada após a operação.