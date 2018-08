Boa Vista prestigia Encontro de Liderança

Boa Vista da Aparecida - Membros da sociedade civil, por meio das ações do programa cidade empreendedora do Sebrae, participaram quarta-feira (1º), em Santa Lúcia, do primeiro encontro do curso de lideranças cívicas. A ação segue a proposta de capacitar agentes de desenvolvimento e pessoas com perfil empreendedor.

Participaram do evento o vereador César Debona, os membros de vários departamentos e secretarias do Município de Boa Vista da Aparecida e membros da cidade-sede (Santa Lúcia) e de Lindoeste.

O Programa de Liderança Cívica terá quatro módulos com oito horas de duração, totalizando 32 horas, com metodologia dinâmica e atualizada baseado nos desafios que poderão surgir, e abordam as questões de liderança e representatividade social, liderança e empreendedorismo cívico, negociação e administração de conflitos e gestão estratégica da mudança.