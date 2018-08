BMW inicia vendas do novo M2 Competition no Brasil

Ainda mais esportivo, o novo BMW M2 Competition tem preço sugerido de R$ 377.950 (Foto: Divulgação)

A BMW iniciou na última terça-feira a pré-venda do novíssimo BMW M2 Competition no mercado brasileiro ao preço sugerido de R$ 377.950. Substituto do BMW M2 Coupé, o novo modelo oferece mais potência, dinamismo e refinamento em relação ao antecessor, estabelecendo uma nova referência no segmento de carros esportivos compactos de alto desempenho.

O novo M2 Competition vem equipado com o novo motor 3.0 litros M TwinPower Turbo à gasolina, com seis cilindros em linha, 410 cavalos de potência de 5.230 a 7.000 rpm (ante 370 cv do antecessor) e 550 Nm de torque entre 2.350 e 5.230 rpm (contra 465 Nm do predecessor). Através da injeção direta de combustível, da variabilidade dos comandos de válvulas pelo Valvetronic e Vanos e dos dois turbo compressores Mono Scroll, esse motor garante o preenchimento ideal dos cilindros em todos os momentos, de modo a obter um desempenho de pista na estrada.

Envolto por uma barra em fibra de carbono que aumenta a rigidez estrutural da dianteira e melhora a precisão em curvas, o propulsor trabalha ao lado da transmissão automática de sete velocidades com dupla embreagem e Drivelogic (DCT), que transmite potência de forma ininterrupta durante as trocas de marchas enquanto o consumo de combustível e a emissão de poluentes são reduzidos.

Esse conjunto impulsiona o esportivo dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,2 segundos (0,1s mais rápido que o M2 Coupé) e o leva à velocidade máxima de 280 km/h com o pacote M Driver. O modelo também supera o antecessor no tradicional circuito de Nürburgring, completando o percurso em 7m54s (contra 7m58s do modelo anterior).