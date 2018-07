 Black chega ao mercado brasileiro

O modelo reúne a personalidade icônica da Bonneville, estilo atemporal inspirado nas Bonneville de 1959 (Foto: Divulgação)

Acaba de chegar nas concessionárias a nova Bonneville T100 Black. A motocicleta amplia ainda mais a família Bonneville, lançada em 2016. Agora são sete modelos disponíveis nas Concessionárias brasileiras: Street Twin, Street Scrambler, T120, T120 Black, Thruxton R e Bobber, além da nova T100 Black. A Bonneville T100 Black, equipada com motor de 900 cc, está disponível nas concessionárias com preço a partir de R$ 39.990,00, na opção de cor preta brilhante (Jet Black).

O modelo reúne a personalidade icônica da Bonneville, estilo atemporal inspirado nas Bonneville de 1959, muita tecnologia de ponta, acabamento sofisticado e mais de 150 acessórios para o cliente customizar sua motocicleta, do seu jeito, na própria Concessionária. A Bonneville T100 Black conta com uma riqueza de acabamentos de inspiração clássica impressionantes, incluindo diversos componentes inteiramente pretos, como aros das rodas, seu escapamento duplo peashooter e a tampa do motor. O resultado é um visual verdadeiramente único.

Um dos destaques tecnológicos do modelo é a sua nova configuração de chassi e suspensão, que melhora significativamente os níveis de conforto do piloto, proporcionando uma melhor experiência geral de pilotagem, seja para longas viagens, para o uso diário ou com garupa. O modelo também é mais fácil de pilotar do que a T120, graças ao seu peso menor, e também apresenta entre-eixos mais curto do que a antiga T100.

Isso tudo, combinado com uma altura de assento baixa e uma posição de pilotagem relaxada, fazem da Bonneville T100 Black uma motocicleta mais acessível e fácil de ser pilotada por qualquer um. Para melhorar ainda mais sua pilotagem, a moto é equipada com pneus Pirelli Phantom Sportscomp, personalizados e projetados especialmente pela Pirelli para a família Bonneville, com mudanças de perfil e rigidez no pneu dianteiro e faixa de rodagem mais profunda no pneu traseiro para garantir uma pilotagem segura e maior durabilidade. O alto grau de detalhamento, qualidade e acabamento é acompanhado por modernas funcionalidades que garantem mais conforto, desempenho e segurança à motocicleta. Alguns exemplos:

Sistema Ride-by-Wire. Oferece maior capacidade de pilotagem, segurança e controle a partir de um único corpo de aceleração.

Freios ABS. É a última geração do sistema de frenagem antitravamento, introduzindo um novo nível de segurança e controle, mas, ainda assim, discreto e com um mínimo impacto visual no estilo retrô.

Controle de Tração comutável. No painel de instrumentos, o piloto tem a opção de ligar ou desligar o recurso, maximizando a segurança e conforto do usuário.

Embreagem com auxílio de torque. Projetada para reduzir o esforço do piloto na alavanca de embreagem, tornando mais fácil a pilotagem, especialmente em longas distâncias.

Mostradores duplos elegantes no painel de instrumentos. Além dos charmosos mostradores duplos (para velocímetro e conta-giros), o painel também conta com diversos recursos, como um menu digital facilmente acessado com a ponta dos dedos durante a pilotagem.

A T100 Black oferece um desempenho empolgante, graças ao seu moderno motor Bonneville de 900 cc, que proporciona mais torque, maior economia de combustível e um som incrível. O propulsor recebeu um ajuste para atingir um torque mais elevado em rotações bem baixas – 80 Nm a 3.200 rpm (18% acima da geração anterior do modelo). Os silenciadores duplos peashooter, característicos das T100, são feitos em estilo clássico e vêm com o engenhoso design duplo da Bonneville para um acabamento sensacional e um traço limpo, oferecendo uma nota de escape única e rica, com o som inconfundível de uma British Twin.