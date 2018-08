Biólogos registram três novas oncinhas no PNI

(Foto: Carmel Croukamp e Thiago Reginato)

Foz do Iguaçu - “O que pode ser melhor do que o nascimento de uma oncinha-pintada no Parque Nacional?? O nascimento de TRÊS ONCINHAS!!!!!!” A postagem na fanpage do Projeto Onças do Iguaçu revela a alegria do grupo que confirmou na segunda-feira (6) a presença de três oncinhas, que nasceram no PNI (Parque Nacional do Iguaçu), onde estão as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.

Os biólogos responsáveis pelo monitoramento da espécie na reserva sabiam que havia novos moradores, mas não tinham certeza do número exato. Com os filhotes, a população de onças no local subiu de 22 para 25. Eles fazem parte do Projeto Onças do Iguaçu.

E, para melhorar a surpresa, os biólogos avistaram os filhotinhos com a onça Atiaia, mãe deles. “E a mãe é a Atiaia! Hoje [segunda] a Atiaia foi avistada atravessando a pista com dois filhotes no início da manhã, e um não atravessou e voltou para o mato. Nossa equipe passou o dia no local monitorando e no fim da tarde a Atiaia voltou para buscar o filhotinho que faltava!”, segue a postagem.

Para segurança dos bichinhos que resolveram passear, o local foi sinalizado para que os motoristas reduzam ao máximo a velocidade e placas estão sendo instaladas. Algumas das imagens inclusive mostram as oncinhas no meio da pista.

“É incrível sabermos que três novas oncinhas se juntaram a esta população, e esperamos que todas possam crescer e se tornar onças magníficas. Continuamos contando com a ajuda de todos na proteção destes filhotinhos. TRÊS ONCINHAS!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH (Desculpem o descontrole, é que nós não temos estrutura psicológica para lidar com tanta alegria e emoção)”, acrescentam os biólogos na fanpage.

Após paciência e uma boa dose de sorte, Thiago Reginato e a diretora-geral do Parque das Aves, Carmel Croukamp, conseguiram registros incríveis da nova família.

Os filhotes têm aproximadamente dois meses de idade e a descoberta do sexo só poderá ser feita daqui a um ano e meio, quando eles atingirem a idade de separação da mãe e os biólogos podem realizar exames.

Cada filhote vai ganhar um nome e também um radiocolar para monitoramento. A medida garante que a equipe de biólogos esteja sempre de olho nas oncinhas, garantindo a preservação da espécie.