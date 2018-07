Bicampeã França é recebida com festa na volta para casa

Campeões da Copa do Mundo na Rússia mostram troféu em carro aberto em Paris (Foto: EFE)

Paris - Um dia após a vitória sobre a Croácia em Moscou, na final da Copa, os campeões mundiais encontraram a aclamação popular em Paris, ontem. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e companhia desfilaram em carro aberto pelas ruas da capital francesa para festejar a conquista do bicampeonato mundial.

A carreata dos campeões cruzou pela região central de Paris, passando por concentrações de torcedores em pontos conhecidos da cidade. Cartão postal parisiense, a avenida Champs-Élysées estava lotada já quatro horas antes do desfile da delegação.

Mbappé foi o jogador mais ovacionado pelo público. Todos queriam mostrar o apoio ao jovem herói da Copa. Impressionou o número de pessoas com a camisa do atacante, visto que sua participação pela seleção começou apenas no ano passado.

O atacante de 19 anos chegou a retribuir o carinho da torcida, autografando bolas e jogando para os fãs. No entanto, a visibilidade do público está bastante complicada por conta do excesso de fogos de artifício.

Enquanto os campeões da Copa da Rússia desfilavam pelo centro, aviões cruzavam a cidade, pintando de fumaça azul, branca e vermelha os céus da capital.

Em encontro com o presidente Emmanuel Macron, os jogadores entoaram o hino nacional francês, além de outros cânticos de torcida, como uma versão do hit argentino "Decime que se siente", que embalou a campanha da seleção sul-americana na Copa de 2014.