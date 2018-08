Beto e Fernanda Richa são condenados por viagem a Paris

Curitiba - A 4ª Câmara Cível do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) manteve a condenação - agora em segunda instância - do ex-governador Beto Richa (PSDB) e da esposa dele, Fernanda Richa. Eles eram alvos de uma ação popular que cobrava o ressarcimento de diárias pagas pelos cofres públicos em uma “parada técnica” de dois dias em Paris, na França, durante viagem oficial realizada em 2015. O julgamento vinha se arrastando desde o fim de junho por causa de sucessivos pedidos de vista. Richa declarou que vai recorrer da decisão. As informações são da Gazeta do Povo.

Nessa terça-feira (7), o julgamento foi retomado com dois votos pela condenação e um pela absolvição, de magistrados que já haviam se manifestado. Em seguida, o desembargador Abraham Lincoln Calixto - que havia pedido vista na última sessão - se declarou favorável à manutenção da condenação de Richa e de Fernanda, sacramentando a condenação em segunda instância. O desembargador Hamilton Rafael Marins Schwartz fechou o placar em 3 a 2, votando pela absolvição.

A ação popular havia sido ajuizada em 2015, por pelo escritório Bentivenha Advocacia Social e por militantes do Psol e do PSTU. Eles questionavam viagem oficial feita por Richa, quando ele governador do Paraná. Na ocasião, comitiva tinha compromissos oficiais na China e na Rússia, mas ficou por dois dias em Paris, onde não havia agenda.

Os autores do processo destacaram que Richa e Fernanda ficaram hospedados no Hotel Napoleón, que tem classificação cinco estrelas e fica perto ao Arco do Triunfo. O processo incluiu fotos do hotel e notas que comprovavam que havia pelo menos outras três alternativas de rotas que custavam menos que a “parada técnica” em Paris.

Na ocasião, o governo argumentou que optou pela “parada técnica” na França porque não havia voos entre Paris e Xangai. O casal Richa havia sido condenado em primeira instância em junho do ano passado, pela 3ª Vara de Fazenda Pública de Curitiba.

Defesa de Richa

A defesa de Beto Richa emitiu nota em que reforçou que “entende que a decisão é equivocada” e que vai entrar com recurso “para que seja restabelecida a justiça neste caso”. A nota também desta que o ex-governador restituiu voluntariamente “as sobras de diárias ao final da missão internacional, que teve como objetivo a busca de novos investimentos e oportunidades de empregos para o Paraná”.

A defesa afirma ainda que os valores devolvidos por Richa “foram superiores aos utilizados na parada em Paris” e que a devolução de diárias “sempre foi uma prática comum” do ex-governador.

Outros votos

Nas sessões anteriores, a relatora do processo, Astrid Maranhão, e a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima haviam votado pela condenação. Por outro lado, Regina Portes havia manifestado entendimento de que Richa e Fernanda deveriam ser absolvidos.Votaram pela condenação em segunda instância: Abraham Lincoln Calixto, Astrid Maranhão, Maria Aparecida Blanco de Lima. Votaram pela absolvição: Hamilton Rafael Marins Schwartz e Regina Portes.