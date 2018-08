Belmond recebe Festival Gastronômico das Cataratas

Hotel está localizado junto às Cataratas do Iguaçu (Foto: Divulgação)

O Belmond Hotel das Cataratas receberá de 6 a 9 de setembro a segunda edição do Festival Gastronômico das Cataratas. O evento, assim como no ano passado, promete desenvolver o destino da região por meio da alta gastronomia. Durante o festival, o público poderá participar de workshops, jantares, degustações, aulas de culinária e coquetéis, além de obter experiência única com ícones da gastronomia nacional e internacional, premiados com estrelas Michelin.