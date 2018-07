Bélgica e Inglaterra disputam terceiro lugar como consolação

Bélgica e Inglaterra se enfrentaram com formações alternativas na fase de grupos (Foto: Divulgação )

Moscou - Com a esperada sensação de ressaca de quem perdeu nas semifinais, Bélgica e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 11h (de Brasília), no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, para definir quem será o terceiro colocado da Copa do Mundo 2018, posto inédito para as duas seleções.

O sabor agridoce do confronto é nítido para ambos os times. Ainda que os belgas possam atingir a melhor colocação do país na história das Copas, a queda frente à França trousse a impressão de chance desperdiçada, pelo talento que a equipe conseguiu reunir na famosa “ótima geração”.

Pelo lado dos ingleses, ficar entre os quatro melhores do torneio era algo quase impensável há um mês, dada a reformulação que vêm passando. Só que ter saído na frente no confronto pelas semifinais contra a Croácia e levar a virada nos últimos minutos da prorrogação gerou frustração para quem viu a final muito perto.

O duelo entre Bélgica e Inglaterra será o único a se repetir nesta edição do Mundial. No jogo pela terceira rodada da primeira fase, os dois times entraram em campo já classificados e acabaram poupando alguns jogadores, pensando nas oitavas de final.

A vitória dos belgas por 1 a 0 veio com gol de Adnan Januzaj e colocou os comandados de Roberto Martínez em um lado mais difícil da chave decisiva, enfrentando Japão, Brasil e França em sequência. Já os ingleses tiveram um caminho mais tranquilo, com Colômbia, Suécia e Croácia, mas o destino foi o mesmo que o adversário de grupo G.

As equipes

Para este jogo, o técnico Roberto Martínez deverá promover mudanças na equipe titular da Bélgica, podendo dar descanso a Eden Hazard, Tobi Alderweireld ou Kevin De Bruyne – irmão de Eden, Thorgan deve ser o escolhido para ir a campo. Romelu Lukaku, no entanto, terá sua última chance de alcançar Harry Kane na artilharia e entrará em campo para tirar os dois gols de desvantagem na disputa (6 a 4). Na Inglaterra, o técnico Gareth Southgate também tem jogadores com problemas físicos e deve promover mudanças. O lateral-direito Kieran Trippier, o meia Jordan Henderson e o zagueiro Kyle Walker podem ficar de fora, dando lugar a Trent Alexander-Arnold, Gary Cahill e Eric Dier, respectivamente.