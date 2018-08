Batida violenta quebra poste e deixa homem com fratura exposta

Carro derrubou poste no Bairro Coqueiral (Foto: Aílton Santos )

Um homem de 40 anos perdeu o controle da direção do veículo que conduzia, um Toyota Fielder, na madrugada de ontem e colidiu violentamente contra um poste.

A batida foi registrada por volta das 4h de domingo na Rua Selvino Casagrande, no cruzamento com a Rua Gramado, no Bairro Coqueiral, em Cascavel.

Com a força do impacto, um dos airbags chegou a ser acionado. O motorista, único ocupante do veículo, foi atendido pelo Siate e sofreu uma fratura exposta na perna. Ele foi encaminhado para o HU (Hospital Universitário).

O poste não chegou a cair, mas ficou bastante danificado e até a tarde de ontem não havia sido substituído. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, havia sinais de embriaguez no condutor.