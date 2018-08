Faltando apenas uma rodada para acabar a primeira fase da 3ª Liga de Basquete Unopar Masculino, 13 equipes vão brigar no próximo fim de semana pelas oito vagas que levam aos playoffs - as oitavas de final da modalidade. Todas as disputas serão realizadas no ginásio da Faculdade Unopar - Unidade do Lago, em Cascavel, e serão definitivas às equipes.